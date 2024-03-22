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Lopez Nunez yeni bir rekorun peşinde

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Güreşin yaşayan efsanesi Kübalı Mijain Lopez Nunez üst üste 5. olimpiyat madalyası için çalışmalarını sürdürüyor. 41 yaşındaki sporcu, yeni rekor için kendine güvendiğini söyledi

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Lopez Nunez yeni bir rekorun peşinde
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O tarihin ve minderin gördüğü en iyi güreşçilerden biri. Aynı zamanda milli güreşçimiz Rıza Kayaalp’in de en büyük rakibi..
Kübalı Mijain Lopez Nunez, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 130 kiloda şampiyonluğa ulaşarak üst üste 4 olimpiyatta altın madalya alan ilk güreşçi oldu. Ağır sıklet milli sporcu Rıza Kayaalp’in olimpiyatlarda iki kez yarı finalde, 1 kez de finalde mağlup olduğu Lopez, tarihe geçti.
Kübalı güreşçi, şimdi yeni bir rekor peşinde. 41 yaşındaki sporcu, Paris 2024'te beşinci Olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Küba'da yoğun bir antrenman dönemi geçiren efsane güreşçi, "Disiplin ve özveriyle yine zafere ulaşacağını" söyledi.
Lopez Nunez, "Kendimi iyi durumda hissediyorum. Bunu her yarışmaya gittiğimde gösteriyorum. Özgüvenim var ve sadece kendime güveniyorum. Her zaman söylediğim gibi sakatlanmadan Paris'e gidip madalyayı almak niyetindeyim" diye konuştu.
Güreş severlerin merakla beklediği Rıza Kayaalp - Lopez yeni bir final eşleşmesi olur mu bunu zaman gösterecek. Ancak Lopez yeni bir rekor için hazırlıklarını sürdürürken milli gururumuz Rıza Kayalp de rakibinden rövanşı almak istiyor.  
 
 
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