Türkiye’nin konuğu İtalya

Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın Konya'da İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.

Ay-yıldızlı ekipte, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Burak Yılmaz kadroda yer almazken, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Almanya doğumlu oyuncu Salih Özcan aday kadroya dahil edildi.

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1, İtalya da sahasında Kuzey Makedonya'ya ya 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybetmişti.

Ay-Yıldızlılar, tarihinde İtalya'ya karşı ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Daha önce rakibiyle A Takım düzeyinde 11 maç oynayan Türkiye, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Dev müsabaka TRT SPOR, TRT İZLE, trtspor.com.tr ve TRT RADYO 1'de canlı yayınlanacak.

İTALYA 10 EKSİKLE GELDİ

Kuzey Makedonya'ya elenerek Dünya Kupası'na gitme şansını kaçıran son Avrupa şampiyonu, İtalya Konya'ya tam 10 eksikle geldi.

İtalya kafilesinde Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Luiz Felipe, Jorginho, Marco Verratti, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Domenico Berardi, Alessandro Florenzi ve Matteo Politano yer almayacak.

Yeni eklemelerle birlikte Roberto Mancini'nin Milli Takımımız karşısında tercih etmesi beklenen muhtemel 11'i şu şekilde:

Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Cristante, Pessina, Tonali, Zaniolo, Raspadori, Scamacca.

