KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2022 yılı faaliyet programı çerçevesinde Kempo kulüpler arası Kıbrıs şampiyonası yapıldı. Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Kempo Kulüpler arası Kıbrıs şampiyonası İskele Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda gereçekleştirildi. Kempo Kulüpler arası Kıbrıs şampiyonasına 6 üye kulübün 83 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Şampiyonayı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç’le birlikte izledi.

Şampiyon Takımlar

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Kempo Kulüpler arası Kıbrıs şampiyonasında 12 hakemin görev yaptığı şampiyona seni Kempo, ful Kempo, grampling Kempo, Kempo kata, selfdefence Kempo stillerinde yarışmalar yapıldı. Lisans kontrolü, kayıt tartıları yapılarak hakem komitesi eşleşmeleri sonrasında seramoni, saygı duruşu, istiklal marşının ardından başlayan müsabaklarda şampiyonada kategorilerinde başarılı olan takımlar belli oldu. Aziz Spor Derneği’nin 133 puan ile birinci olduğu şampiyonada İngenç Akademi Spor Derneği 82 puanla ikinci, Mağusa İhtisas Spor Derneği 52 puanla üçüncü oldu.

Ödül Töreni

Kempo Kulüpler arası Kıbrıs şampiyonası müsabakaların ardından kısa bir konuşma yapan

Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç yetkililerden destek istedi.

Dereceye giren takımlara kupaları Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç, dereceye giren sporculara madalyaları Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, başkan Mehmet İngenç ayrıca Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Yasemin Öztürk’e plaket taktim etti.



