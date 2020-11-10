Türkiye’nin konuğu Hırvatistan

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile dün sahasında yapacağı özel maçla 584. kez sahaya çıkacak

Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta dün Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem SlavkoVincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden TomazKlancnik ve AndrazKovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise MatejJug olacak.

Milli takımda sakatlıkları sebebiyle Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı ve Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi.

Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE İLE HIRVATİSTAN 10. KEZ RAKİP

A Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaşacağı yarınki rakibi Hırvatistan ile 10. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye, 7'si resmi, 2'si özel geride kalan 9 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, biri İstanbul ve biri Eskişehir'deki müsabakalarda Hırvatistan 10, Türkiye 6 gol buldu.

Türkiye, rakibiyle yaptığı 7 resmi maçın 4'ünde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.

