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Fenerbahçe'de 11 değişiyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, İttifak Holding Konyaspor maçındaki performanstan memnun değil. 45 yaşındaki çalıştırıcının, Gençlerbirliği karşısına farklı bir 11 ile çıkmayı düşündüğü belirtildi

Fenerbahçe'de 11 değişiyor
Fenerbahçe teknik heyeti, İttifak Holding Konyaspor yenilgisini yol kazası olarak görüyor.
Genelde kazanan takımı bozmama prensibine sahip olan teknik direktör Erol Bulut, Sosa'nın sakatlığı sonrasında İttifak Holding Konyaspor maçında saha diziliminde değişiklikler yapmak zorunda kalmıştı.
PAOK'ta 10 numara pozisyonunda oynayan Pelkas'ı o bölgeye çeken Bulut, Yunan oyuncudan boşalan sol kanatta da Thiam'a şans vermişti.
Ancak yapılan bu değişiklikler, sarı lacivertlilere istediği sonucu getirmedi.
Bazı futbolcularının performansından memnun olmayan Erol Bulut'un, milli ara sonrasında oynanacak Gençlerbirliği maçında kadroda revizyona gitmeyi düşündüğü öğrenildi.
Fenerbahçe'de; Ozan Tufan,Nazım Sangare,Caner Erkin, Altay Bayındır, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, FilipNovak, Enner Valencia, AllySamatta, DimitriosPelkas ve MarcelTisserand milli takımlarda bulunuyor.
Bu oyuncuların dönüşü sonrasında taktik çalışmalara ağırlık verecek olan Erol Bulut'un, sahaya süreceği 11'i de bu dönemde belirleyeceği ifade edildi.
 
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