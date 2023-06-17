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Türkiye’den Letonya'da kritik galibiyet

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 22 Haziran Perşembe günü yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan seçimi için adaylık başvurularının bugün sona erdiğini açıkladı

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Türkiye’den Letonya'da kritik galibiyet
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Türkiye A Milli Takımı deplasmanda Letonya ile karşı karşıya geldi. Maçın son dakikaları nefes kesti. Uzatmalara 2-1 öne giren Türkiye, önce golü kalesinde gördü ardından da gol atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı. 

Mücadelede A Milliler 22. dakikada Abdülkerim Bardakçı ile 1-0 öne geçti. Eduards Emsis 51'de skora dengeyi getirdi. 

Ay yıldızlılar 61. dakikada Cengiz Ünder'le yeniden öne geçti: 1-2. 

83. dakikada Eduards Emsis ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

10 kişi kalan Letonya, 90+2. dakika Tobers'le beraberliği sağladı: 2-2. Bugün hemen ardından gerçekleşen atakta A Milli Takımımız 90+6'da İrfan Can Kahveci'nin attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazandı 

Bu sonucun ardından puansız Letonya grupta son sırada yer alırken Türkiye puanını 6'ya yükseltti Hırvatistan'ın bay geçtiği haftada zirveye yerleşti. 

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