Türkiye’den Letonya'da kritik galibiyet

Türkiye A Milli Takımı deplasmanda Letonya ile karşı karşıya geldi. Maçın son dakikaları nefes kesti. Uzatmalara 2-1 öne giren Türkiye, önce golü kalesinde gördü ardından da gol atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Mücadelede A Milliler 22. dakikada Abdülkerim Bardakçı ile 1-0 öne geçti. Eduards Emsis 51'de skora dengeyi getirdi.
Ay yıldızlılar 61. dakikada Cengiz Ünder'le yeniden öne geçti: 1-2.
83. dakikada Eduards Emsis ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.
10 kişi kalan Letonya, 90+2. dakika Tobers'le beraberliği sağladı: 2-2. Bugün hemen ardından gerçekleşen atakta A Milli Takımımız 90+6'da İrfan Can Kahveci'nin attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazandı
Bu sonucun ardından puansız Letonya grupta son sırada yer alırken Türkiye puanını 6'ya yükseltti Hırvatistan'ın bay geçtiği haftada zirveye yerleşti.