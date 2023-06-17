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Görünler şok oldu

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Başkent Lefkoşa’nın göbeğinde Afrika kökenli iki kişi, yol kenarında baygın halde bulundu

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Görünler şok oldu
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Başkent Lefkoşa’nın göbeğinde iki kişinin yol kenarında baygın yatması görenleri şok etti.
Afrika kökenli iki kişinin baygın halde bulunması polisi ve 112 Acil Servisi harekete geçirdi.
Kendinden geçenler ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilirken, polisin konuya ilişkin soruşturması devam ediyor.
 
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