Görünler şok oldu

Başkent Lefkoşa’nın göbeğinde iki kişinin yol kenarında baygın yatması görenleri şok etti.
Afrika kökenli iki kişinin baygın halde bulunması polisi ve 112 Acil Servisi harekete geçirdi.
Kendinden geçenler ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilirken, polisin konuya ilişkin soruşturması devam ediyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.