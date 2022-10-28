Türkiye, UEFA sıralamasında yükselişini sürdürdü

Avrupa'daki temsilcilerimizin aldığı sonuçlardan sonra Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında Çekya'yı geçerek 13'üncü sıraya yükseldi

Türk futbolunun yükselişi sürüyor. Avrupa'daki temsilcilerimizin istenilen sonuçları alamamasına rağmen ülke puanı sıralamasında bir basamak üstte çıktık.

Türkiye, Demir Grup Sivasspor'un galibiyeti ve Fenerbahçe'nin beraberliğiyle UEFA ülke sıralamasında 28 bin 700 puanla 13'üncü sıraya yükseldi.

Böylece Türkiye bir basamak önünde yer alan ve 28 bin 750 puana sahip Norveç'i de geçmeye çok yaklaştı.

Norveç'in Avrupa kupalarında 2 temsilcisi bulunuyor. Sezon sonunda UEFA ülkeler sıralamasında ilk 12'ye girmek büyük önem taşıyor.

İlk 12'deki ülkelerden 2 takım UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa Süper Lig şampiyonu 2024-2025'ten sezonundan itibaren Devler Ligi'ne grup aşamasında katılacak.

UEFA ülke puanı sıralamasının ilk 5 basamağında İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa yer alıyor.

