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Goes ve Militao İspanyol vatandaşı oldu

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Real Madrid Kulübünün Brezilyalı futbolcuları Rodrygo Goes ve Eder Militao'ya İspanyol vatandaşı oldu

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Goes ve Militao İspanyol vatandaşı oldu
Real Madrid'in Brezilyalı oyuncularından ViniciusJunior'un eylül ayında İspanyol vatandaşlığına alınmasının ardından Rodrygo ve Militao da bugün yemin ederek çifte vatandaşlık hakkını aldı.
İspanya'da kurallar gereği, futbol kulüpleri Avrupa Birliği (AB) dışından sadece 3 futbolcuyu ilk 11'lerinde oynatabiliyor.
İspanyol basını, takımındaki Brezilyalı futbolculara İspanyol pasaportu aldıran Real Madrid'in ara transfer döneminde istemesi halinde AB dışından rahat bir şekilde transfer yapabileceğini yazdı.
Eflatun-beyazlıların transfer listesinde, Borussia Dortmund'da oynayan 19 yaşındaki İngiliz orta saha oyunusuJude Victor William Bellingham ve Brezilya'nın Palmeras takımında forma giyen 16 yaşındaki forvet Endrick Felipe Moreira de Sousa'nın olduğu iddia ediliyor.
 
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