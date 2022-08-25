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Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 42. basamaktaki yerini korudu

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Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. 1475,13 puana sahip ay-yıldızlı ekibin klasmandaki yeri değişmedi.
Sıralamada ilk 20'de değişiklik yaşanmadı. Brezilya yine ilk sırada bulunurken, Belçika 2'nci ve Arjantin de 3'üncü sırada yer aldı.
En büyük çıkışı, üçer basamak yükselen Moritanya (107. sıra) ve Botsvana (146) kaydetti.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 6 Ekim'de açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
Sıra Takım Puan Değişim
1 Brezilya 1837,56 -
2 Belçika 1821,92 -
3 Arjantin 1770,65 -
4 Fransa 1764,85 -
5 İngiltere 1737,46 -
6 İspanya 1716,93 -
7 İtalya 1713,86 -
8 Hollanda 1679,41 -
9 Portekiz 1678,65 -
10 Danimarka 1665,47 -
 
 
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