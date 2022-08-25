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Şampiyonlar Ligi'nde grup eşleşmeleri belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi’nde çekildi. 8 grubun belli olduğu kura çekimleri Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından gerçekleşti

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Şampiyonlar Ligi'nde grup eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu grupları Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu.

A Milli Takım’ın eski yıldızlarından ve TFF A Milli Takım’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Barcelona, Manchester City ekiplerde forma giyen eski yıldız futbolcu Yaya Toure’nin çektiği kuralar sonunda 8 grup belli oldu.

Kura çekimi öncesinde UEFA Başkanı Alexander Ceferin tarafından verilen ‘Başkanlık Ödülü’, İtalyan Teknik Direktör Arrigo Sacchi’nin oldu. Sacchi kariyerinde Milan, İtalya Milli Takımı, Parma ve Atletico Madrid’in teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından çekile kuralar sonunda Şampiyonlar Ligi’ndeki 8 grup belli oldu. Gruplar şu şekilde:

A GRUBU
Ajax
Liverpool
Napoli
G.Rangers

B GRUBU
Porto
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Club Brugge

C GRUBU
Bayern Münih
Barcelona
İnter
V.Plzen

D GRUBU
Eintracht Frankfurt
Tottenham
Sporting Lizbon
Marsilya

E GRUBU
Milan
Chelsea
Salzburg
Dinamo Zagreb

F GRUBU
Real Madrid
RB Leipzig
Shakhtar Donetsk
Celtic

G GRUBU
Manchester City
Sevilla
Borussia Dortmund
Kopenhag

H GRUBU
Paris Saint-Germain
Juventus
Benfica
Maccabi Haifa

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