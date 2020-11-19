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Türkiye, KKTC’nin yendiği Cebelitarık ile aynı kategoride

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Türkiye, KKTC’nin yendiği Cebelitarık ile aynı kategoride

2006 yılında Almanya’da düzenlenen FIFI Wild Cup’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 2 – 0 mağlup olan Cebelitarık, Türkiye ile aynı kategoriye yükseldi.

UEFA Uluslar Liginde Türkiye’nin, B Kategorisinden C Kategorisine düşmesi, Cebelitarık’ın da DKategorisinden C Kategorisine yükselmesi ile birlikte Cebelitarık ile Türkiye aynı kategoride buluştular.

Bu arada C Kategorisinde yer alan Kıbrıs da play outlarda kategorisini korumayı başarırsa, Cebelitarık ile Türkiye aynı kategoride yer alacak.

Bu arada bir dönem Cebelitarık’ın kalesini, Cihangir kökenli Kıbrıslı Türk kaleci Deren Hulusi İbrahim korumuştu.

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