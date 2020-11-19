Dağçamur’un, birinci yaş coşkusu

Dağçamur Off Road Kulübü, birinci yaşı dolayısıyla Taşkent Doğa Parkı piknik alanında kutlama etkinliği düzenledi

Dağçamur Off Road Kulübü, birinci yaşını doldurmanın mutluluğunu yaşarken, Yusuf Tosun başkanlığındaki yönetim kurulu, Dağçamur Off Road Kulübü birinci yaşı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenledi.

Dağçamur Off Road Kulübü üyeleri, Taşkent’te bulunan Taşkent Doğa Parkı piknik alanında kamp yaparken, gece boyunca eğlence düzenlenerek keyifli anlar yaşandı.

Off Road araçları ile şov yapan Dağçamur Off Road Kulübü üyeleri, kamp ateşi, mangallar, şarkılar ve sürpriz eğlencelerle güzel bir kutlama gecesi geçirdiler.