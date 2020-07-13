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Türkiye ile Almanya hazırlık maçı oynayacak

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Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Almanya Milli Futbol Takımı ile 7 Ekim'de Köln'de hazırlık maçı oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu ve Alman Futbol Federasyonu'ndan maçla ilgili açıklama yaptı

Türkiye ile Almanya hazırlık maçı oynayacak
13 Temmuz 2020 Pazartesi 22:28

Hazırlık maçıyla iligili ilk açıklama Alman Futbol Federasyonu'ndan (DFB) geldi. DFB'ninresmi sitesinden yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın 7 Ekim'de Türkiye ile 11 Kasım'da da Çekya ile hazırlık maçı yapacağı belirtildi.

Açıklamada, milli takımın 2020 yılı maç takviminin tamamlandığına işaret edilerek her iki karşılaşmanın da resmi UEFA takvimine entegre edildiği bildirildi.

Löw: "Türkiye ve Çekya spor açısından çok ilginç rakipler"

Almanya Teknik Direktörü JoachimLöw de siteye verdiği demeçte, "Sonbaharda gençleştirilmiş takımımızı görmek için milli maçları kullanmak istiyoruz. Türkiye ve Çekya spor açısından çok ilginç rakipler. Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmalara ek olarak bu iki maç ekibimizin gelişimi hakkında önemli bilgiler verecek. Maçlar için şimdiden heyecan duyuyorum ve sonbaharda izleyici önünde oynayabileceğimizi umuyorum." dedi.

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