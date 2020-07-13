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Ajax'ın efsane ismi hayatını kaybetti

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Ajax'ın efsane ismi hayatını kaybetti
13 Temmuz 2020 Pazartesi 22:29

Ajax Kulübü, mayıs ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Suurbier'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suurbier, "total futbol" anlayışıyla futbol dünyasına damga vuran 1970'li yılların Ajax ve Hollanda Milli Takımı'nda sağ bek olarak görev yapmıştı.

O dönem Avrupa Kupası olarak bilinen Şampiyonlar Ligi'nde 1970'li yılların başında üst üste 3 kez zafere ulaşan Ajax kadrosunda yer alan Suurbier, ayrıca 7 lig, 4 Hollanda Kupası, 2 UEFA Süper Kupa ve bir Kıtalararası Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Ajax'ta 1964-1977 yıllarında 509 maça çıkan Suurbier, daha sonra ülkesinin Sparta Rotterdam, Almanya'nın Schalke 04, Fransa'nın Metz ve ABD'nin Los Angeles Aztecs ile San JoseEarthquakes takımlarında da forma giymişti.

Hollanda Milli Takımı'nda 60 kez görev alan Suurbier, 1974 ve 1978 Dünya Kupası final maçlarında sahaya çıkmıştı.

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