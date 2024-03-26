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Türkiye, Avusturya'da dağıldı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Avusturya'ya deplasmanda 6-1 mağlup oldu

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Türkiye, Avusturya'da dağıldı
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Avusturya ile A Milli Takımımız başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milliler, Macaristan'ın ardından çıktığı ikinci hazırlık maçını da 6-1'lik skorla kaybetti.  

Mücadelede ev sahibi takım  2. dakikada Xaver Schlager ile 1-0 öne geçti. Hakan Çalhanoğlu 25. dakikada penaltıdan attığı golle skoru eşitledi: 1-1. 44. dakikada Michael Gregoritsch Avusturya'yı yeniden öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi. 

Karşılaşmanın 48. dakikasında Gregoritsch farkı ikiye çıkardı: 3-1. 59. dakikada ise penaltıdan attığı golle kendisinin 3. takımının 4. golünü attı: 4-1. Baumgartner 78. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 4'e çıkardı. Maçta son sözü 90+4. dakikada Maximilian Entrup söyledi: 6-1. 

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