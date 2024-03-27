Lefkoşa Sanayi Bölgesinde geçtiğimiz hafta ATV aracıyla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ömer Gezer’in ardından eşi Kardelen Gezer, sosyal medya hesabından yürek yakan paylaşım yaptı:
Kardelen Gezer’in paylaşımı şöyle:
“Sırtımı yasladığım arkamdaki dağım hayat arkadaşım oğlumuz bana emanet gözün arkada kalmasın her zaman benimle yaşayacaksın kalbimde hep var olacaksın”
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