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Türkiye A Milli Takımı, İtalya karşısında siftah peşinde

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, bugün özel müsabakada karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak. Ay-yıldızı ekip, TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak maçta güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek

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Türkiye A Milli Takımı, İtalya karşısında siftah peşinde
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Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.​​​​​​
SON MAÇ KONYA'DA
İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Konya'da karşı karşıya geldi.
İtalya, ilk yarısını da 2-1 önde kapattığı mücadeleyi 3-2 kazandı. Milli takımın golleri Cengiz Ünder ve Serdar Dursun'dan geldi.
MİLLİ TAKIM EN AĞIR YENİLGİSİNİ BOLOGNA'DA YAŞADI
A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini yarın maçın oynanacağı Bologna'da aldı.
1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.
 
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