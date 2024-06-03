Real Madrid, Modric'ten vazgeçemiyor

Real Madrid, Luka Modric'i bırakmıyor. 12 yıldır İspanyol ekibinin kadrosunda olan Hırvat yıldız gelecek sezon da büyük ihtimalle eflatun beyazlı formayı giyecek

Real Madrid Luka Modric'ten vazgeçemiyor. Madrid temsilcisi 12 yıldır eflatun beyazlı formayı giyen Hırvat yıldızı gelecek sezon da takımda kalması için ikna etti.

İspanyol ekibi 38 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık yeni sözleşme için prensipte anlaştı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin takımda kalmasını çok istediği Modric yıllık ücretinde indirim yapınca taraflar kısa sürede el sıkıştı.

2012 yılında Tottenham'dan transfer edilen Luka Modric, Real Madrid kariyerinde 26 kupa kazandı. Hırvat oyuncu son Şampiyonlar Ligi zaferiyle kulüp tarihinde en çok kupa kazanan oyuncu rekorunu Nacho ile paylaşıyor.

Bu sezon 46 maçta görev yapan Modric 23 karşılaşmaya on birde başladı. Ünlü futbolcu forma giydiği karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 8 asistlik katkı yaptı.

Luka Modric 2018'de Ballon D'or ödülünü kazanmanın yanı sıra aynı sene FIFA ve UEFA tarafından da yılın futbolcusu seçildi. Kariyeri boyunca 6 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ünlü orta saha 6 defa da ülkesinde yılın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

