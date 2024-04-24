Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan kıyasıya devam ederken,kulüplerin gelecek sezon Avrupa kupalarına hangi turlardan katılacağı da belli oldu.
Buna göre ipi göğüsleyecek takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off'tan girecek. Söz konusu kulüp, turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak.
Ligi ikinci sırada bitiren takım, Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci eleme turundan başlayacak ve 3 tur atlarsa gruplara kalacak.
Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan girecek, turu geçmesi halinde grup aşamasında yer alacak.
Lig üçüncüsü Avrupa Ligi'ne 2'nci eleme turundan başlayacak ve gruplara kalması için 3 tur atlaması gerekecek.
Ligi dördüncü tamamlayan kulüp de UEFA Konferans Ligi'ne aynı şartlardan girecek.
3 takım elediği takdirde gruplara adını yazdıracak.
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