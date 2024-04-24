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Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak?

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Türkiye'yi, Avrupa kupalarında gelecek sezon 5 takım temsil edecek. Bu 5 kulübün oynanacağı tur sayısı da belli oldu

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Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak?
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Trendyol Süper Lig'de heyecan kıyasıya devam ederken,kulüplerin gelecek sezon Avrupa kupalarına hangi turlardan katılacağı da belli oldu.
Buna göre ipi göğüsleyecek takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off'tan girecek. Söz konusu kulüp, turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak.
Ligi ikinci sırada bitiren takım, Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci eleme turundan başlayacak ve 3 tur atlarsa gruplara kalacak.
Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan girecek, turu geçmesi halinde grup aşamasında yer alacak.
Lig üçüncüsü Avrupa Ligi'ne 2'nci eleme turundan başlayacak ve gruplara kalması için 3 tur atlaması gerekecek.
Ligi dördüncü tamamlayan kulüp de UEFA Konferans Ligi'ne aynı şartlardan girecek.
3 takım elediği takdirde gruplara adını yazdıracak.
 
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