Avrupa'nın dev kulüpleri Ruben Amorim'in peşinde

Portekiz'de Sporting'in başında ikinci şampiyonluğunu kutlamak için gün sayan Ruben Amorim, Avrupa'nın dev kulüplerini peşinde koşturuyor. Genç teknik direktörün yeni adresinin Liverpool veya West Ham United olması bekleniyor

Avrupa'nın dev kulüpleri Ruben Amorim için birbiriyle yarışıyor.

Portekizli teknik adam Sporting'deki performansıyla menajer arayan takımların gözdesi haline geldi.

39 yaşındaki çalıştırıcının adı en çok Liverpool ile anılıyor.

Premier Lig ekibi sezon sonunda görevini bırakacağını açıklayan Jürgen Kloop'tan sonra takımı emanet etmek istediği Ruben Amorim'le uzun süredir görüşmesine rağmen henüz bir anlaşmaya varamadı.

Portekiz'in A Bola gazetesi genç teknik adamla ilgilenen takımların arasına West Ham United'ın da eklendiğini yazdı. Londra ekibinin David Moyes'in yerine düşündüğü genç çalıştırıcıya Liverpool'un teklifinden daha yüksek bir maaş önerdiği belirtildi.

Amorim ile birkaç ay önce ilgilenen kulüplerin arasında Barcelona ve Bayer Leverkusen de vardı.

2017 yılında futbolculuk kariyerini sonlandıran Amorim'in yaklaşık 4 yıllık bir teknik direktörlük geçmişi var.

Başarılı çalıştırıcı 2019 yılında 13 maç süren Braga serüveninin ardından büyük başarılara imza attığı Sporting'in başına geçti.

Genç antrenör 4 yıldır görev yaptığı yeşil beyazlı kulüpte 1 Portekiz şampiyonluğu, 2 Lig Kupası ve 1 kez de Süper Kupa olmak üzere dört kupa kazandı.

Sporting bu sezon ligin bitimine 4 hafta kala en yakın takipçisi Braga'nın 7 puan önünde lider durumda yer alıyor.

Ruben Amorim'in kulübüyle 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor

