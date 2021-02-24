Tuchel'den son 12 yılın en iyi başlangıcı

Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Londra ekibinin başında çıktığı ilk 8 resmi maçı yenilgisiz kapatarak, son 12 yılda bunu başaran ikinci teknik direktör oldu

İngiliz devi Chelsea, yeni teknik direktörü Thomas Tuchel yönetiminde çıktığı 8 resmi maçta mağlubiyet almadı.

Son olarak, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında, deplasmandaAtletico Madrid'i 1-0'lık skorla mağlup eden Londra ekibi, bu periyottaki 6. galibiyetini almış oldu.

Chelsea, 8 maçlık dilim içerisinde yalnızca Wolverhampton ve Southampton ile berabere kalırken, Burnley, Tottenham, Sheffield United, Barnsley ve Newcastle United'ı devirmeyi başardı.

Alman teknik direktörün etkileyici grafiği, GuusHiddink dönemiyle beraber Chelsea'de son 12 yılın en iyi "teknik direktör başlangıcı" oldu.

2015-2016 sezonunda takımın başına geçen GuusHiddink, ilk 11 maçının yalnızca 5'ini kazanabilmesine rağmen, bu periyotta mağlubiyet almamıştı. Hollandalı çalıştırıcı dışında, son 12 yıldaki tüm Chelsea teknik direktörleri, ilk 8 maçlık periyot içerisinde mağlubiyet yaşadılar.

Son olarak, 2009 yılında Chelsea'nin başına geçen İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, 'maviler' ile çıktığı ilk 9 maçı fire vermeden kazanmayı başarmıştı.

