Kortlara damga vurdular

Elde ettikleri başarılarla erkekler tenisinin yaşayan efsaneleri haline gelen Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic, 20 yıla yakın süredir rakiplerine şans tanımıyor

39 yaşındaki Federer, 34 yaşındaki Nadal ve 33 yaşındaki Djokovic, bireysel sporlar tarihinde benzeri görülmemiş bir istikrarla en üst düzeyde oynamayı ve kazanmayı sürdürüyor.2021 sezonunun ilk grandslam turnuvası Avustralya Açık'ın finali de değişen bir şey olmadığını gösterdi. Dünya 1 numarası Djokovic, yeni neslin önemli isimlerinden Daniil Medvedev'i, 2 saat dolmadan 3-0 yenerek turnuvadaki 9. şampiyonluğuna ulaştı.İlk grandslam finali olan 2019 ABD Açık'ta da Nadal'a yenilen Rus tenisçi, 20 maçlık galibiyet serisinin bittiği Avustralya Açık finalinin ardından yaptığı açıklamada, "Büyük 3'lü" denilen bu isimler için yarı insan, yarı robot benzetmesinde bulundu.Tenisin en yüksek ödüllü organizasyonları olan grandslam turnuvalarına, Federer 1999, Nadal 2003, Djokovic ise 2005'ten bu yana katılıyor.Büyük turnuvalardaki ilk şampiyonluğunu 2003 Wimbledon'da kazanan Federer, 2005 Fransa Açık'ta (RolandGarros) elde eden Nadal ve 2008 Avustralya Açık'ta yaşayan Djokovic, sonraki yıllarda da aldıkları kupalarla en fazla grandslam kazanan erkek tenisçiler listesinin ilk 3 sırasına yerleşti."Büyük 3'lü" arasından ilk şampiyonun çıktığı 2003 Wimbledon'dan itibaren 70 grandslam turnuvası düzenlendi. Bu organizasyonların 58'ini Federer (20 şampiyonluk), Nadal (20) veya Djokovic (18) kazandı. Bir başka deyişle bu 3 isimden biri, son 70 turnuvada yüzde 82,8 oranıyla şampiyonluğa ulaşıyor.Bu durumu, sadece yetenek, çalışma ve sağlığına dikkat etmekle açıklamak mümkün değil. Federer'in vuruş repertuvarının zenginliği,Nadal'ın kement atıyormuş gibi görünen "forehand"i, Djokovic'in esneklik ve çevikliği sayesinde topları bir makine gibi rakibine gerigöndermesi, yıllar sonra da hatırlanacak. Fakat bu 3 adamın tenis tarihine geçmelerini sağlayan şey, her türlü başarıya ulaşmalarına rağmen bitmeyen kazanma motivasyonları oldu.Son 70 büyük turnuvada Federer, Nadal veya Djokovic dışında sadece 8 tenisçi, şampiyonluk yaşayabildi. Andy Murray ve StanislasWawrinka 3'er, Andy Roddick (2003 ABD Açık), GastonGaudio (2004 Fransa Açık), Marat Safin (2005 Avustralya Açık), Juan Martin del Potro (2009 ABD Açık), MarinCilic (2014 ABD Açık) ve DominicThiem (2020 ABD Açık) ise birer şampiyonluk elde etti.Federer, Nadal ve Djokovic, 2005-2009 yıllarında üst üste 18, 2017-2020 yıllarında ise peş peşe 13 grandslam turnuvasında şampiyonlukları paylaştı.David Ferrer, TomasBerdych, Jo-WilfriedTsonga gibi üst düzey oyuncular, bu 3'lü yüzünden grandslam sevinci yaşayamadı.Murray ve Wawrinka, 2012'den 2016 sonuna kadar gösterdikleri performansla "Büyük 3'lü"ye meydan okudu. 2012'de ABD Açık, 2013 ve 2016'da ise Wimbledon'ı kazanan Murray, 8 defa da grandslam finali oynadı. Wawrinka ise 2014 Avustralya Açık, 2015 Fransa Açık ve 2016 ABD Açık şampiyonluklarının yanı sıra 2017'de de Fransa Açık'ı finalde kaybetti.2004'ten 2020'ye kadar Djokovic 6, Federer ve Nadal da 5'er defa sezonu dünya sıralamasının zirvesinde tamamladı. Son 17 yılda bu 3 isim dışında sezonu 1 numara olarak bitiren tek tenisçi, 2016'da Murray oldu.Bir dönem sergilediği oyunla adı, Federer, Nadal ve Djokovic ile yan yana anılmaya başlayan Murray, 2017'de başlayan sakatlıklar sonrası bir daha eski seviyesine gelemedi.Federer, Nadal veya Djokovic, 2004 Wimbledon'dan itibaren 2020 ABD Açık'a gelene kadar düzenlenen her büyük turnuvada en az yarı finale yükseldi.2020 ABD Açık öncesi bu 3'lüden birinin yarı finale kalamadığı son grandslam, 2004 Fransa Açık'tı. O turnuvanın son 4'ünde yer alan tenisçiler ise GastonGaudio, GuillermoCoria, David Nalbandian ve Tim Henman'dı.DominicThiem, Nadal'ın küresel salgın kaynaklı endişeleri, Federer'in sakatlığı nedeniyle katılmadığı, Djokovic'in ise hakemin üzerine top attığı gerekçesiyle 4. turda diskalifiye edildiği 2020 ABD Açık'ta kariyerinin ilk grandslam zaferine ulaştı.Thiem; Daniil Medvedev, StefanosTsitsipas, Alexander Zverev, AndreyRublev gibi yeni neslin öne çıkan temsilcileri arasında grandslam şampiyonluğu yaşayan tek isim oldu.2020 ABD Açık sonrası yeni neslin bayrağı alacağı beklentileri oluştu ancak bu yılki Avustralya Açık, "ihtiyar delikanlılar"ın kortları bir süre daha forse edeceğinin işaretlerini verdi.