banner762
banner753
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
6 0
26 0
 
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
23 0
Cihangir, Girne’ye patladı
Cihangir, Girne’ye patladı
57 0
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
21 0
Gıravatlılar’ın gecesi
Gıravatlılar’ın gecesi
51 0
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
283 0
banner661
banner726

Tottenham hükmen mağlup sayıldı

banner476

UEFA, Avrupa Konferans Ligi'nde takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ı 3-0 hükmen mağlup ilan etti

banner714
Tottenham hükmen mağlup sayıldı
banner721
UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiliz takımının 3-0 mağlup ilan edildiği duyuruldu. Tottenham, bu kararla turnuvaya veda ederken G Grubu'nda Rennes ile Vitesse, bir üst tura yükselen takımlar oldu.
UEFA, İngiliz ekibindeki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen karşılaşmanın ardından tüm çabalara karşın iki kulübün de işine yarayacak bir çözüm bulunamadığını ve kararın UEFA Disiplin Kurulu tarafından verileceğini açıklamıştı.
Karar öncesinde Rennes'in 11 puanla liderlik koltuğunda oturduğu G Grubu'nda 10 puanlı Vitesse ikinci, 7 puanlı Tottenham üçüncü, 3 puanlı Mura dördüncü sırada yer alıyordu.
Londra temsilcisinde 8 futbolcu ile teknik ekipten 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmış, 9 Aralık'ta oynanması planlanan maç ertelenmişti.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.