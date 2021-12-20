Masa Tenisinin yarım asırlık gururu

Masa Tenisi Federasyonu 50. yaşını düzenlenen özel geceyle kutlarken, Mustafa Bekiroğulları, en büyük projeleri olan kompleksin kısa sürede gerçekleşeceğini açıkladı

Masa Tenisi Federasyonu 50. kuruluş yıldönümünü Lefkoşa’da Hidden Garden’da düzenlediği balo ile kutladı.Gerçekleştirilen geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak ödül verdi.

Gecede açılış konuşmasını yapan Masa Tenisi Federasyonu başkanı Mustafa Bekiroğulları ülkedeki masa tenisinin geçmişi ile ilgili bilgiler vererek en büyük projelerinin federasyon binası ve yanında bulunan boş arazi üzerine yap işlet devret usulüne göre yapılacak federasyon idari binası, iki adet salon ve otel projelerinden oluşan kompleks olduğunu dile getirdi ve kısa süre içinde bunun gerçekleşeceğini söyledi.

Gecede federasyona hizmet etmiş eski başkanlar, katkı koyan sponsorlar, başarılı kulüplere ve başarılı sporculara da 50. yıl başarı ve hizmet plaketleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Tatar:Kıbrıs Türk gencinin önü açıktır

Masa Tenisi Federasyonu 50. kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

50 yıl önce kurulan masa tenisi federasyonunun faaliyetlerini başarıyla sürdürmesinin bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de yetenekli gençlerin olmasından dolayı gururlu olduklarını dile getirerek döviz krizinden dolayı yaşanan sıkıntılar olduğunu ancak her koşulda var olmaya devam edeceğimizi vurguladı.

Ersin Tatar, Kıbrıs Türk gençliğine dünyanın uyguladığı haksız ambargolara her gittiği yerde dile getirdiğini söyleyerek Kıbrıs Türk gencinin ambargolara rağmen bayrağımızla yeteneğimizle insanlığımızla başarılarımızla bizi dünyada temsil ettiklerini kaydetti.

“Kıbrıs Türk gencinin önü açıktır. Devlet olarak, hükümet olarak, federasyon olarak, aile olarak bize düşen onlara bu imkanları sunmak, önlerini açmaktır” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; federasyon başkanı, federasyon yetkililerini, aileleri ve gençleri yürekten kutlayarak başarılar diledi.

