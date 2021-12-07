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Tottenham'da koronavirüs depremi

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Premier Lig takımlarından Tottenham'da 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan 8 kişiden 6'sının futbolcu, 2'sinin ise teknik heyet görevlisi olduğu kaydedildi

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Tottenham'da koronavirüs depremi
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da 6 futbolcu ve 2 teknik heyet görevlisinin Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
TheAthletic'te yer alan habere göre; Tottenham'da Koronavirüs testleri pozitif çıkan 8 kişi, İngiliz hükümetinin uyguladığı pandemiprosedürleri kapsamında 10 gün süreyle zorunlu izolasyona girecek.
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin isimleri şimdilik gizli tutuluyor.
ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR
Tottenham söz konusu 10 günlük karantina sürecinde Avrupa'da ve Premier Lig'de oynayacağı birbirinden kritik 3 maçta bu önemli isimlerden yoksun kalacak.
AntonioConte ve öğrencileri, ilk olarak 9 Aralık tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde Rennes ile karşılaşacak. Rennes sonrası 12 Aralık'ta ligde Brighton deplasmanına konuk olacak olan Tottenham, 16 Aralık'ta ise Leicester City ile kozlarını paylaşacak.
 
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