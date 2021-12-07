Çakır, İstanbul’da rekora kulaç attı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonuna bağlı yüzücülerimiz 3 – 5 Aralık 2021 tarihlerinde Türkiye Yüzme Federasyonunun (TYF) İstanbul'da düzenlediği Türkiye Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda yarıştılar.

Hüseyin Hasan Çakır 02:05.94’lük derecesiyle 200m serbest 14 yaş kısa kulvar KKTC rekorunu kırarken, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonundan yarışma ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Rekor kıran sporcumuz Hüseyin Hasan Çakır ve antrenörü Mehmet Gürcenk'i tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Diğer katılım gösteren sporcularımız Bartu Kaşif, Arda Cengizer, antrenörlerimiz Cem Dağdelen ve Kemal İsmailoğlu'na da temsiliyetlerinden dolayı teşekkür ederiz.”