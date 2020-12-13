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Tottenham, CrystalPalace deplasmanında takıldı

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İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Tottenham, deplasmanda CrystalPalace ile 1-1 berabere kaldı

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Tottenham, CrystalPalace deplasmanında takıldı
Haftaya lider giren Tottenham, Selhurst Park Stadı'nda CrystalPalace'ın konuğu oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Tottenham, 23. dakikada Harry Kane'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci devrede ataklarını sıklaştıran CrystalPalace, JeffreySchlupp'un 81. dakikada ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Puanını 25'e yükselten Tottenham, maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. CrystalPalace ise 17 puana yükseldi.
 
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