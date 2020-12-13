Başakşehir’e bir darbe de Gaziantep’ten

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK deplasmanda MedipolBaşakşehir'i 2-1 mağlup etti. Başakşehir'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Süper Lig'in 12. haftasında MedipolBaşakşehir ile Gaziantep FK karşılaştı.

Gaziantep FK 44. dakikada Mirallas ve 74. dakikada Muhammet Demir'in golleriyle MedipolBaşakşehir'i 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Başakşehir'in maçtaki tek golü 56. dakikada Crivelli'den geldi.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Gaziantep FK puanını 18 yaptı. Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan MedipolBaşakşehir ise 15 puanda kaldı.



