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Tottenham 5 maç sonra kazandı

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İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, konuk ettiği Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.

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Tottenham 5 maç sonra kazandı
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Premier Lig'deki 15. hafta maçında ev sahibi ekip, 26. dakikada Iyenoma Udogie ve 38. dakikada Richarlison'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Tottenham'da Richarlison, 60. dakikada bir gol daha bularak takımını 3-0 öne geçirirken Son Heung-Min'in 85. dakikadaki penaltı golüyle fark 4'e çıktı.

Newcastle United, 90+1'de Joelinton'ın golüyle farkı üçe indirdi. Maçta başka gol olmayınca Tottenham, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Tottenham puanını 30'a çıkarırken Newcastle United ise 26 puanda kaldı.

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