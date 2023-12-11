İsrail’den KKTC’de suikast girişimi iddiası

İsrail istihbarat servisi Mossad'ın KKTC'de İran'ın bölgedeki Yahudilere yönelik bir suikast girişiminde bulunduğunu fark ettiği ve engellediği iddia edilirken, KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a geçen ve İsrail hedeflerine saldırma planı yaptıkları öğrenilen iki İranlının tutuklandığı belirtildi

Ekim ayında Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısı sonrasında Gazze'de sivilleri hedef alarak uluslararası kamuoyunu ayağa kaldıran İsrail'den yeni bir iddia geldi...

İngiliz haber ajansı Reuters'ın "son dakika" ibaresiyle aktardığı haberde, İsrailli yetkililer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yahudilere ve İsraillilere yönelik suikast girişiminin olduğunu iddia etti.

Açıklamada, "İranlı ajanlar, Kuzey Kıbrıs'ı İsrailliler ve Yahudi hedefler için bir saldırı alanı olarak kullanıyor" denildi.

"RAHATSIZLIK DUYDU"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın KKTC'de İran'ın bölgedeki Yahudilere yönelik bir suikast girişiminde bulunduğunu fark ettiğini ve engellediği iddia edildi. Açıklamada, bu tür olayların 7 Ekim'den beri giderek arttığı kaydedildi.

Açıklamada İsrail'in, İran'ın Türkiye'nin kontrolündeki KKTC'yi "hem terörizm hedefleri için hem de operasyon ve geçiş alanı olarak" kullanmasından "rahatsızlık duyduğu" belirtildi.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta İsrail hedeflerine saldırma planı yaptıkları gerekçesiyle iki İranlı tutuklandı.

Güney’de yayımlanan Haftalık Kathimerini “İsraillilere Yönelik Saldırı Planladılar… Terör Saldırısı Engellendi” başlığıyla manşete çektiği haberinde Rum polisinin yaklaşık bir ay önce tutukladığı İranlıların Güney Kıbrıs’ta yaşayan Yahudilerle ilgili bilgi topladığını ve İran Devrim Muhafızları (IRGC) ile bağlantılı olduğunu savundu.

Güney Kıbrıs’a KKTC üzerinden geçtiklerini ve Rum yönetimince siyasi göçmen olarak tanındıklarını belirten gazete, isimlerini açıklamadığı İranlıların “birlikte hareket etmediğini, faaliyetlerini bireysel yürüttüğünü ancak her ikisinin de Mohammed Reza Ebadi Arablu’nun yönetiminde olduğunu" yazdı.

Mohammed Reza Ebadi Arablu’nun geçen Kasım ayında Gürcistan’ın Başkenti Tiflis’te Yahudi iş adamı Itzik Moshe’ye yönelik başarısız terör faaliyetiyle bağlantılı kişi olduğu bilgisine de yerilen haberde, Rum İstihbarat Teşkilatı’nın (KİP) iki ay takip ederek, bir ay önce tutukladığı 2 İranlı’nın sınır dışı edeceği kaydedildi.

Gazete, Rum güvenlik makamlarını çok kaygılandıran iki durum bulunduğunu, bunların da "çok sayıda İranlı ve İsraillinin yaşadığı KKTC’de meselesinin nasıl yönetileceği" ve "İran paramiliter gruplarının bölgedeki nüfuzunun Akdeniz’e kadar ulaşması" olduğunu yazdı.

