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Toni Kroos, 3 yıl sonra milli takımda

2021'de milli takımı bırakan Toni Kroos, 3 yıllık aranın ardından Panzerler'e döndü. Yıldız oyuncu, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından hazırlık maçları aday kadrosuna çağrıldı

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Toni Kroos, 3 yıl sonra milli takımda
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Real Madrid'de oynayan Toni Kroos, 106 kez Almanya Milli Takım formasını giydikten sonra 2021 yılında emeklilik kararı almıştı.
3 yıl aranın ardından milli takıma dönme kararı alan Kroos, Julian Nagelsmann tarafından aday kadroya davet edildi.
Almanya, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Fransa ve Hollanda ile karşılaşacak.
Bu maçlar için Frankfurt'a gelen Toni Kroos'a yoğun ilgi vardı. 2014 yılında ülkesiyle Dünya Kupası sevinci de yaşayan 34 yaşındaki oyuncu, antrenman öncesi taraftarların imza isteklerini kırmadı.
Nagelsmann, Toni Kroos'un yanı sıra 6 da yeni ismi kadroya davet etti...
Bayern Münih'ten Aleksandar Pavlovic, Stuttgart'tan Waldemar Anton, Maximilian Mittelstadt ile Deniz Undav, Hoffenheim'den Maximilian Beier ve Heidenheim'dan Jan-Niklas Beste ilk kez aday kadro sevinci yaşayan isimler oldu.
 
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