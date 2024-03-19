Fenerbahçe, Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Trendyol Süper Lig baz alındığında, deplasmanda en fazla puan toplayan kulüp Fenerbahçe oldu. Konuk olduğu 15 maçta 14 kez galip gelip 1 mağlubiyet yaşayan sarı lacivertliler, 43 puan elde etti

Fenerbahçe, deplasman performansı ile dikkat çekiyor. Rakip statlarda oynanan maçlar baz alındığında; Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Trendyol Süper Lig’de en çok puan kazanan takım Fenerbahçe oldu.

Bu alanda zirvede yer alan İsmail Kartal’ın ekibi, 15 mücadelede; 14 galibiyet ve 1 beraberlik ile sahadan ayrılarak 43 puan topladı.

Arsenal ve Manchester City, deplasmanda oynadıkları 14 maç sonunda, İngiltere Premier Lig’de 29 puan elde etti.

İtalya Serie A’da ise Inter, konuk olduğu 14 maçta 38 puan kazandı. Bu sezonki başarısıyla ön plana çıkan Real Madrid, İspanya La Liga’da 15 maç sonunda 34 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1’de mücadele eden Paris Saint Germain ise deplasmanda oynadığı 13 maçta 31 puan toplayabildi.

Almanya Bundesliga’da da benzer bir durum oluştu. Oynadığı futbolla spor kamuoyunun takdirini toplayan Bayer Leverkusen, 13 deplasman mücadelesinin ardından 35 puan elde etti.



