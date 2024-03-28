banner913
banner932
Kartingciler sezonu Başbakanlık Bahar Kupası ile açıyor
Kartingciler sezonu Başbakanlık Bahar Kupası ile açıyor
7 0
Mevsimlik 125 işçiden oluşacak
Mevsimlik 125 işçiden oluşacak "yangın hazır kuvvet ekibi" kuruluyor
17 0
 
Pazar günü saatler bir saat ileri alınacak
Pazar günü saatler bir saat ileri alınacak
61 0
Avrupa'da terör alarmı
Avrupa'da terör alarmı
16 0
25 yıllık hasret bitecek
25 yıllık hasret bitecek
62 0
Filede DAÜ’den çifte şampiyonluk
Filede DAÜ’den çifte şampiyonluk
21 0
Araçlarında ve üstlerinde uyuşturucuyla sopa ve mınçıka gibi aletler bulundu
Araçlarında ve üstlerinde uyuşturucuyla sopa ve mınçıka gibi aletler bulundu
178 0
banner1012

Tonali 50 kez bahis oynamakla suçlanıyor

banner1020

İngiltere Futbol Federasyonu, adı yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı için 10 ay futboldan men cezası alan Premier Lig ekibi Newcastle United forması giyen İtalyan oyuncu SandroTonali'yi 50 kez bahis oynamakla suçladı

banner974
Tonali 50 kez bahis oynamakla suçlanıyor
banner971
FA'den yapılan açıklamada, "SandroTonali, FA'in bahis kurallarının ihlal edilmesiyle ilgili olarak görevi kötüye kullanmakla suçlandı." denildi.
Açıklamada, "Newcastle United orta saha oyuncusunun 12 Ağustos 2023 ile 12 Ekim 2023 tarihlerinde ​futbol maçlarında 50 kez bahis oynayarak FA kurallarını ihlal etti." suçlamasında bulundu.
23 yaşındaki futbolcunun bu suçlamalara yanıt vermek için 5 Nisan'a kadar süresi olduğu belirtildi.
İtalyan futbolcu, sezon başında yaklaşık 65 milyon euro bedelle Milan'dan Newcastle United takımına transfer olmuştu.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.