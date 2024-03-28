Kartingciler sezonu Başbakanlık Bahar Kupası ile açıyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği “Motul 2024 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası” öncesi hazırlık amacıyla organize edilen “KKTC Başbakanlık Karting Bahar Kupası” 30 Mart 2024 Cumartesi günü yapılıyor.
Altı yarış olarak planlanan “2024 Motul 2024 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası” öncesi hazırlık niteliğinde olacak yarış Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirilecek. 1400 metre uzunluğundaki RC1 pist şeklinde yapılacak yarışlar 08.00’de başlayacak olan serbest antrenmanlarla start alacak. 10.30’da Resmi antrenmanlar, 11.30’da sıralama turları ve 12.30’de ilk ayak yarışları yapılacak. Final yarışları ise 13.45’ten itibaren başlayacak. 15.00’te Kuzey Kıbrıs Karting Akademisinin minik sporcularının gösteri sürüşlerinin ardından 15.30’da ödül töreni yapılarak organizasyon son bulacak.
YENİ YARIŞÇILARLA İLGİ ARTIYOR
KKTC Başbakanlığı ana sponsorluğunda yapılacak yarış, Güven Sigorta, Avese Reklam, Motul North Cyprus ve Near East Bank’ın da katkılarıyla yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı 2024 sezonu öncesi “KKTC Başbakanlık Karting Bahar Kupası”nda da 4 kategoride yarışlar yapılacak. Kayıt işlemlerinin 29 Mart 2024 Cuma günü saat 16.00’da tamamlanacağı organizasyona ilginin yüksek olması bekleniyor.
Yarış Programı
30 Mart 2024 Cumartesi
Serbest Antrenmanlar: 08.00-09.30
Brifing: 10.00
Resmi Antrenmanlar: 10.30-11.10
Sıralama Turları: 11.30-12.10
Pre-Final: 12.30-13.30
Final: 13.45-15.00
Rookie Show: 15.00
Ödül Töreni: 15.30
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