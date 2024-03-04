Terim'li Panathinaikos, normal sezonu 4. bitirdi

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde normal sezonu dördüncü bitirdi. Son maçında OFI ile deplasmanda 2-2 berabere kalan yeşil beyazlılar, play-off maçlarına lider PAOK'un 4 puan gerisinden başlayacak

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde normal sezonu 56 puanla, lider PAOK'un 4 puan gerisinde dördüncü tamamladı.

Yeşil beyazlılar 26'ncı hafta müsabakasında OFI ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Fatih Terim'in öğrencileri iki kez geriye düştüğü maçta 1 puana razı oldu.

OFI'den Jesus Jimenez'in 21'inci dakikada attığı gole Panathinaikos, 35'inci dakikada Fotis Ioannidis ile cevap verdi.

Ev sahibi takım 81'inci dakikada Aaron Leya'nın golüyle bir kez daha öne geçti. Panathinaikos'tan Andraz Sporar 83'üncü dakikada rakip fileleri havalandırarak maçın sonucunu 2-2 olarak belirledi.

Atina temsilcisi Fatih Terim yönetiminde ligde 11 maçta 6 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Yunanistan Süper Ligi'nin şampiyonu normal sezonu ilk 6 takım arasında bitiren PAOK, AEK, Olympiakos, Panathinaikos, Aris ve Lamia'nın mücadele edeceği play-off maçlarından sonra belli olacak.

