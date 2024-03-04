Hentbolda KTSYD Kupası kuraları çekiliyor

Hentbolda 7-14 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası öncesinde bugün (5 Mart Salı) basın toplantısı ve kura çekimi gerçekleştirilecek.

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, KTSYD Başkanı Necati Özsoy, yönetim kurulları ve tüm kulüp temsilcilerinin katılım göstereceği basın toplantısı saat 18:00’de KTSYD Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda yapılacak.

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenecek olan Hentbol KTSYD Kupası’nda 4’er takım kıyasıya mücadele vererek şampiyonluk ipini göğüslemeye çalışacak. 7 Mart Perşembe Günü başlayacak olan kupa maçları, 14 Mart Perşembe akşamı yapılacak final müsabakaları ile sona erecek.

