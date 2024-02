“Şuşa'da yapılacak TDT zirvesine Tatar da katılacak”

Seçimi kazanmasının ardından ilk resmi ziyaretini Ankara’ya yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirve Toplantısı'nın temmuz ayında düzenleneceğini hatırlatarak,"Şuşa'da yapılacak zirvede KKTC Cumhurbaşkanı da benim davetimle yer alacaktır” dedi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesindeki seçimi kazanmasının ardından ilk resmi ziyaretini Ankara’ya yaptı. Resmi törenle karşılanan Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. İki lider daha sonra heyetler arası toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu İle Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim Ve Eğitim Bakanlığı Arasında Türkiye -Azerbaycan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev tarafından imzalandı.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasını, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov imzaladı.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov imza attı.İki lider imzaların atılmasının ardından ortak açıklama yaptı.Azerbaycan’ın 7 Şubat’taki seçimler nedeniyle haksız uygulamalara maruz kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde Azerbaycan heyetinin bu sene düzenlenecek toplantılara katılımı yönünde alınan karar karşısında tepkimizi güçlü şekilde gösterdik. Bu meclisin çatışma değil, bir diyalog platformu olması gerektiğini vurgulamaya devam edeceğiz.” dedi.Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladığını söyleyen Erdoğan, hedefin 15 milyar dolar olduğunu ifade etti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, her zaman Türkiye'nin gelişme sürecini takip ettiğini belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu vurguladı."Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir." ifadesini kullanan Aliyev, Türkiye'nin pek çok konuda sadece bölgeyle değil dünya ile de bağlantılı olduğuna işaret etti.Aliyev, Türkiye'nin bölgede barışın, istikrarın ve işbirliğinin garantörü olduğunu vurgulayarak, İkinci Karabağ Savaşı sırasında, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu hatırlattı."Barışçıl yollarla çözemediğimiz tarihi meselemizi biz savaş meydanında çözdük." diyen Aliyev, Azerbaycan halkının Türkiye'nin desteğini unutmayacağını belirtti.Aliyev, "Türk dünyasının birleşmesi, ortak kültürlere sahip halkların bir arada olması, her bir Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesinin gücüne güç katacak." dedi. TDT Gayriresmi Zirve Toplantısı'nın temmuz ayında düzenleneceğini hatırlatan Aliyev, "Şuşa'da yapılacak zirvede KKTC Cumhurbaşkanı da benim davetimle yer alacaktır. Bu, Türk halklarının birliğine ivme kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.Bu açıklamayla geçtiğimiz yıl Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine davet edilmeyen KKTC, bu sene temmuz ayında yapılacak zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından davet edilmiş oldu.