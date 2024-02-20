Yeniboğaziçi’ne yeni okul

Yapımı Kotitaş Kıbrıs Turizm Ltd. tarafından Yeniboğaziçi’ne yaptırılan Ömürlü – Kemal Atlı Yeniboğaziçi İlkokulu törenle açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Bir Okul da Sen Yap Kampanyası” kapsamında yaptırılan “Ömürlü – Kemal Atlı Yeniboğaziçi İlkokulu” açıldı.Yapımı Kotitaş Kıbrıs Turizm Ltd. tarafından 8 ayda tamamlanan “Ömürlü – Kemal Atlı Yeniboğaziçi İlkokulu” açılış töreninde konuşmalar yapıldı.Okul müdürü Fahri Tümkan, yaptığı açılış konuşmasında, yeni yapılan okulun hayırlı olmasını temenni etti, eğitimin toplumun geleceği açısından önemine işaret etti.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, ülkeye kazandırılan esere teşekkür ederek, çocuklar arasında “atlı prens” olarak anılan şirket direktörü Kenan Atlı’yı tebrik etti.6 Şubat depremi sonrası okullarda yaşanan güvenlik tedirginliklerini anımsatan Çavuşoğlu, okula yeni dersliklerin kazandırılması için öncü olan şirkete teşekkür etti, okulun yenilenmesi ve geliştirilmesi sürecinin de ek protokolle tamamlanacağını söyledi.Çavuşoğlu, deprem yasası çerçevesinde biriken bir kaynağın olduğunu belirterek, çocukların güvenliği için ülkeye çok daha fazla yeni okul kazandıracaklarını vurguladı.Başbakan Ünal Üstel de, hükümet olarak, çocukların güvenli, çağdaş bir şekilde eğitime devam etmesini sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirtti, 6 Şubat depremi sonrası yapılan çalışmaları anlattı, okulları güçlendirmek ve yenilemek amacıyla çalışmalar yapıldığını söyledi.Üstel, son 5 yıl içerisinde gerek devlet olanakları ile gerekse "bir okul da sen yap kampanyası" ile başlatılan okul yapma seferberliğinin, "tarihe geçecek düzeye" ulaştığını da belirterek, şöyle devam etti:“Depremden dersler çıkararak tarihimizde bir ilke daha imza attık ve tüm okullarımızın depreme karşı dayanıklılık testlerini yaptırdık.Hemen Başbakanlık deprem denetleme komitemizi oluşturduk. Toplamda 162 okulda bulunan 746 binada 1385 test gerçekleştirdik. Biliyorsunuz ki her okulda birden çok bina bulunuyor. Deprem komitemiz, ilgili kurum ve kuruluşlar, yaklaşık 120 okulda bulunan 405 tekil binada güçlendirme ihtiyacı olduğunu ortaya çıkardı. Bunu ortaya çıkarmakla kalmadık harekete geçtik. 41 okulun hemen güçlendirme projelerini hazırlattık. 15 okulun güçlendirme projesinin ihalesine çıktık. Buna ek 10 okul için bloke aldık, onların ihalesi de yakında tamamlanıyor. Şu ana kadar bu projeleri tamamlamak için 1 milyara yakın finansman yarattık, süreç devam ediyor.”Meclis Başkanı Zorlu Töre de, hayırsever insanların ülke için önemine işaret ederek, öğrencilere, devlete yapılan yatırıma teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, ülkeye kazandırılan yeni okulların, altyapısıyla birlikte ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirterek, çocukların ülkenin geleceğinde söz sahibi olacağını söyledi.