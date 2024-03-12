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Süper Kupa'nın bilet geliri depremzedelere bağışlanacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet gelirleri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacak.

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Süper Kupa'nın bilet geliri depremzedelere bağışlanacak
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 ve  arasında oynanacak olan  finali geri sayım sürürken bilet gelirlerinin  vatandaşların yararına bağışlanacağı açıklandı.

7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının bilet gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararı ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız yararına bağışlanacağı açıklandı. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının bilet gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararı ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız yararına bağışlanacaktır."

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı, Atatürk pankartı nedeniyle krize dönüşmüş ve kupa finali ileri bir tarihe ertelenmişti.


 
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