banner913
banner932
Meteoroloji’den toz uyarısı
Meteoroloji’den toz uyarısı
20 0
İnsanlık Ölüyor Dünya seyrediyor
İnsanlık Ölüyor Dünya seyrediyor
15 0
 
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
21 0
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
33 0
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
19 0
Hoş geldin Ramazan
Hoş geldin Ramazan
20 0
"Sana özlemimiz bitmez"
21 0
banner1012

ABD’den Güney Kıbrıs merkezli üç şirkete yaptırım

banner974
ABD’den Güney Kıbrıs merkezli üç şirkete yaptırım
banner971
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Somali’de faaliyet gösteren “Eş Şebab” örgütüne finansman sağladığı gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta bulunan üç şirkete yaptırım uygulama kararı aldı.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, ABD Ekonomi Bakanlığının ilgili birimince yapılan açıklamada, Somali’de faaliyet gösteren “Eş Şebab terör örgütünün” finansmanına, merkezleri Güney Kıbrıs’ta bulunan üç şirketin de müdahil olduğunun duyurulduğunu yazdı.
ABD’nin açıklamasına göre; “Haleel Finance Ltd., Haleel Holdings Ltd., ve Haleel Ltd.” isimli şirketler, söz konusu örgüt için kara para aklanması faaliyetlerinde bulunuyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.