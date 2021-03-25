Sörloth kilidi açtı, Norveç 3 golle kazandı

Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en ciddi rakiplerimizden Norveç, CebelitartıkdeplasmanındaSörloth'un 43'te attığı golle 1-0 öne geçti. İki dakika sonra Thorsvedt farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın 57. dakikasında Svensson ile farkı üçe çıkaran Norveç mücadeleyi 3-0 kazandı.
Galatasaraylı Martin Linnes, 62. dakikada oyuna dahil oldu.
Grubun diğer maçında Karadağ, konuk olduğu Letonya'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen StevanJovetic'in golleriyle 2-1 mağlup etti.
Norveç gruptaki ikinci maçında 27 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Türkiye ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yanınlanacak.
G Grubu'nda ilk maçların ardından oluşan puan durumu:
|SIRA
|TAKIM
|PUAN
|AVERAJ
|1
|Norveç
|3
|+3
|2
|TÜRKİYE
|3
|+2
|3
|Karadağ
|3
|+1
|4
|Letonya
|0
|-1
|5
|Hollanda
|0
|-2
|6
|Cebelitarık
|0
|-3