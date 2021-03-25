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Sörloth kilidi açtı, Norveç 3 golle kazandı

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki ilk maçında Norveç Cebelitarık deplasmanında 3-0 kazandı. Norveç'e galibiyeti getiren golleri Sörloth, Thorsvedt ve Svensson kaydetti

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Sörloth kilidi açtı, Norveç 3 golle kazandı
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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mızın ikinci maçta karşı karşıya geleceği Norveç Milli Takımı, ilk maçında Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan Norveç 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne üç puanla başladı. 
Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en ciddi rakiplerimizden Norveç, CebelitartıkdeplasmanındaSörloth'un 43'te attığı golle 1-0 öne geçti. İki dakika sonra Thorsvedt farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın 57. dakikasında Svensson ile farkı üçe çıkaran Norveç mücadeleyi 3-0 kazandı.
Galatasaraylı Martin Linnes, 62. dakikada oyuna dahil oldu.
Grubun diğer maçında Karadağ, konuk olduğu Letonya'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen StevanJovetic'in golleriyle 2-1 mağlup etti.
Norveç gruptaki ikinci maçında 27 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Türkiye ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yanınlanacak.
G Grubu'nda ilk maçların ardından oluşan puan durumu:
SIRA TAKIM PUAN  AVERAJ
1 Norveç  3 +3
2 TÜRKİYE  3 +2
3 Karadağ  3 +1
4 Letonya 0 -1
5 Hollanda 0 -2
6 Cebelitarık 0 -3
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