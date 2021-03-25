Pelkas, milli takımda sakatlandı

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası DimitrisPelkas, Yunanistan'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya ile dün oynadığı karşılaşma öncesinde kalçasından sakatlandı.
Yunanistan milli takımında sağ kalçasından ağrısı bulunan DimitrisPelkas, dün akşam oynanan Dünya Kupası eleme maçında İspanya karşısında forma giyemedi.
27 yaşındaki Yunan orta sahanın durumu, tetkiklerin ardından netleşecek.
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