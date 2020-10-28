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Sivasspor'un konuğu Maccabi Tel Aviv

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, 29 Ekim Perşembe günü İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i konuk edecek

Sivasspor'un konuğu Maccabi Tel Aviv
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Kırmızı-beyazlı ekipte Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlıkları sürüyor.
Grubun diğer maçında ise Karabağ ile Villarreal karşı karşıya gelecek.
MACCABİ TEL-AVİV GRUPTA 2. SIRADA BULUNUYOR
İlk maçında konuk ettiği Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 1-0 yenen İsrail ekibi, I Grubu'nda averajla ikinci sırada bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Medipol Başakşehir ile bu sezon Avrupa kupalarında yoluna devam iki Türk temsilcisinden biri olan Sivasspor, gruptaki ilk maçında İspanya'nın Villarreal ekibine deplasmanda 5-3 kaybetmişti.
Grupta henüz puanla tanışamayan Sivasspor, son sırada yer alıyor.
Villarreal karşısındaki performansıyla göz dolduran Sivas temsilcisi, iç sahada Maccabi Tel-Aviv'i yenerek ilk puanlarını almayı hedefliyor.
Grupta 2. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:
Maç G B M A Y Puan
Villarreal 1 1 0 0 5 3 3
Maccabi Tel-Aviv 1 1 0 0 1 0 3
Karabağ 1 0 0 1 0 1 0
Demir Grup Sivasspor 1 0 0 1 3 5
AVUPA KUPALARINDA 10. MAÇ
Demir Grup Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv önünde Avrupa kupalarındaki 10. maçını oynayacak.
Avrupa kupalarında daha önce 9 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.
Sivasspor, bu maçlarda 9 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.
Kırmızı-beyazlıların Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, Sivasspor formasıyla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.
Avrupa maçlarından toplam 8 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Olarenwaju Kayode, Mustapha Yatabare ve Max Gradel rakip fileleri havalandıran isimler oldu.
 
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