Meme kanserine dikkat çektiler

Green Pedal BisikletKulübü "Neymiş bu pembeli etkinlikler?” sloganıyla, meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlerken, kişileri kontrollerini yaptırmaya teşvik etmeyi amaçladı

Ülkemizde ve dünyada meme kanserine dikkat çekmek için her yıl Ekim ayında yapılan etkinliklere bu yılda devam edildi. Green Pedal Bisiklet Kulübü de meme kanseri farkındalık ayı nedeniyele kadınlara destek için farkındalık etkinlik düzenleyerek dikkat çekti.

Sportiffaaliyetlerinyanındatoplumsalolaylarayaptığıkatkıvedestekledeadındansözettirmeyibaşaran Green Pedal Bisiklet kulübü "Neymiş bu pembeli etkinlikler?” sloganıyla gerçekleştirilen farkındalık etkinliği Green Pedal-Cortado Long Beach önündebaşlayanbisikletsürüşüparkurBoğaztepe-Yarköy-Turnalar-Ergazi-Kurtuluş-Boğazlimandamolaverilmesininaradındançıkışnoktasındasonlandırıldı.

Green Pedal Bisikletkulübü meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle kadınlara destek için farkındalık etkinliğinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sevgilidostlar, hepimizinailesinde, çevresindemaalesefkanserlemücadeleedenveyaetmişsevdiklerimiz var. Kanserlemücadelede “ErkenTanı” tartışılmayanbirönemesahiptir.

İştebuyapmışolduğumuzetkinliklerinamacı “Farkındalık” yaratarakkişilerikontrolleriniyaptırmayateşviketmektir.

“Neymişbupembelietkinlikler? Aslında ben de çoktandırkontrollerimiyaptırmadım, hedebuhaftabirrandevucukalayım.” dedirtebilmişsek ne mutlubize, sağlıklı, güzelgünlerhepimize” denilerekönemlimesajverildi.

Ayrıca Green Pedal Bisiklet Kulübü yönetimi Tıp Merkezi ile Yaşam Hastanesi ile yapılan anlaşma sonrasında tüm kadınlara ve erkek eşlerine indirimler alınırken, ücretsiz kanser muayenesi de yaptırabilecekler.