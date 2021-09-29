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Sheriff tarih yazdı

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Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Sheriff, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı

Sheriff tarih yazdı
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Real Madrid, Sheriff'i konuk etti.
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan maçı Lawrence Wisser yönetti.
Mücadele, 2-1'lik Sheriff üstünlüğüyle noktalandı.
Karşılaşmanın açılış golü 25. dakikada Yakhshibaev'den geldi. Mücadelede dakikalar 65'i gösterirken Benzema, penaltıdan skoru eşitledi.
Müsabakanın 89. dakikasında Sheriff bir kez daha öne geçti. Thill'in golü, konuk ekibi 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Moldova ekibi, Santiago Bernabeu deplasmanında 3 puanı alan taraf oldu.
İlk maçında Shakhtar'ı deviren Sheriff, bu sonuçla D Grubu'nda liderlik koltuğunu bırakmadı. Real Madrid ise 3 puanda kaldı.
 
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