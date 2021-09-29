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Messi attı, Manchester City yıkıldı

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanan maçta Paris Saint-Germain sahasında Manchester City'i 2-0 yendi

Messi attı, Manchester City yıkıldı
Paris Saint-Germain geçen yılın finalisti Manchester City'yi Parc des Princes'ta konuk etti. 
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Idrissa Gueye ve 74. dakikada mücadeleye ilk 11'de başlayan Arjantinli yıldız Lionel Messi kaydetti. Arjantinli oyuncu, PSG formasıyla ilk golüne bu maçta imza attı.
Sahadan 2-0'lık skorla ayrılan PSG puanını 4'e yükselterek ilk sıraya çıktı. 3 puanda kalan Manchester City ise 3. sıraya geriledi. 
 
 
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