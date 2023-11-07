Shakhtar, Barcelona’yı yıktı

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun 4. haftasında Shakhtar ile Barcelona karşı karşıya geldi. Ukrayna’daki savaş nedeniyle Almanya’nın Hamburg şehrinde oynanan mücadeleyi Ukrayna temsilcisi 1-0 kazanarak gecenin sürprizine imza attı.
Bu sonucun ardından Shakhtar 2. galibiyetini alıp 6 puana yükselirken, gruptaki ilk kaybını yaşayan Barcelona 9 puanda kaldı.
Shakhtar grubun 5. maçında 28 Kasım Salı günü Antwerp ile karşılaşacak. Barcelona da sahasında Porto’yu aynı gün konuk edecek.
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