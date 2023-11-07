banner913
banner932
DİGEM ve UKÜ galibiyetle başladı
DİGEM ve UKÜ galibiyetle başladı
17 0
Kuzey Kıbrıs, İngiltere’de tanıtılıyor
Kuzey Kıbrıs, İngiltere’de tanıtılıyor
88 0
 
Pile’de yine gerginlik
Pile’de yine gerginlik
171 0
Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı
Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı
20 0
Başbakan Üstel Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ödül törenine katıldı
Başbakan Üstel Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ödül törenine katıldı
13 0
Kuzey Afrika’dan toz geldi....Tozlu hava perşembeye kadar etkili olacak
Kuzey Afrika’dan toz geldi....Tozlu hava perşembeye kadar etkili olacak
21 0
Blinken'dan Kıbrıs’a sürpriz ziyaret
Blinken'dan Kıbrıs’a sürpriz ziyaret
13 0
banner964

Shakhtar, Barcelona’yı yıktı

banner476

Shakhtar ülkesindeki savaş nedeniyle Almanya'da dolu tribünler önünde oynanan maçta Barcelona'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı

banner974
Shakhtar, Barcelona’yı yıktı
banner971
Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun 4. haftasında Shakhtar ile Barcelona karşı karşıya geldi. Ukrayna’daki savaş nedeniyle Almanya’nın Hamburg şehrinde oynanan mücadeleyi Ukrayna temsilcisi 1-0 kazanarak gecenin sürprizine imza attı.
Bu sonucun ardından Shakhtar 2. galibiyetini alıp 6 puana yükselirken, gruptaki ilk kaybını yaşayan Barcelona 9 puanda kaldı.
Shakhtar grubun 5. maçında 28 Kasım Salı günü Antwerp ile karşılaşacak. Barcelona da sahasında Porto’yu aynı gün konuk edecek.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.