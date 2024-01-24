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Senegal ve Kamerun son 16'ya yükseldi

Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda son şampiyon Senegal ile Kamerun, son 16 turuna çıktı

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Senegal ve Kamerun son 16'ya yükseldi
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Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonda, C Grubu'nun üçüncü ve son maçları oynandı.

Turnuvanın son şampiyonu Senegal, AbdoulayeSeck ve IlimanNdiaye'nin golleriyle Gine'yi 2-0 mağlup etti.

Grubun diğer maçında ise 87. dakikaya 2-1 geride giren Kamerun, James Gomez (kendi kalesine) ve ChristopherWooh'un golleriyle Gambiya'yı 3-2 yenerek son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Son maçların ardından 9 puanlı lider Senegal'i 4'er puana sahip Kamerun ve Gine takip etti.

Beşiktaşlı OmarColley ve MKE Ankaragücülü Ali Sowe'un formasını giydiği Gambiya ise grup maçlarını puansız tamamladı.

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