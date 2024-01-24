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U14 Kyrenia Cup’ta heyecanlı maçlar

KKTC Hentbol Federasyonu’nun 14 yaş altı takımlarına yönelik gerçekleştirdiği büyük uluslararası Hentbol U14 Kyrenia Cup’ta heyecanlı maçlar oynanıyor

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U14 Kyrenia Cup’ta heyecanlı maçlar
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Hentbol Federasyonu, Spor Dairesi ve Girne Belediyesi’nin katkıları ile Girne’de gerçekleştirilen uluslararası Hentbol U14 Kyrenia Cup’ta heyecan devam ediyor.
27 Ocak’a dek sürecek turnuvanın resmi açılışı Salı günü Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda gerçekleşti.
KKTC Hentbol Federasyonu’nun 14 yaş altı takımlarına yönelik gerçekleştirdiği büyük organizasyonda KKTC, Kazakistan, Kosova ve Türkiye’den takımlar mücadele ediyor.
Hentbol U14 Kyrenia Cup turnuvasında 6 takım mücadele ederken Kosova’nın Prizen takımı, Salı günü oynadığı 2 maçı da kaybetti.
Kosova Prizen, Kazakistan’ın Astana ve Türkiye’nin ODTÜ takımlarıyla oynadığı maçlarından 5 – 0’lık mağlubiyetlerle ayrıldı.
Günün diğer maçında ise YDÜ, Türkiye’den TED Koleji ile karşılaştı. TED Koleji rakibini 5 – 0 mağlup etti.
Salı günün diğer maçında KKTC’den UKÜ, Kazakistan’ın Astana takımıyla mücadele etti. UKÜ, Astana karşısında zorlanmadan 4 – 1 galip geldi.
 
 
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